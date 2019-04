Las noticias de Galicia, 18:02 (08/04/2019)

Voz 2

00:40

sí he conseguido que se vaya a crear va a hacer en permanente sin Alicia la implementación de las medidas que ha hecho el negocio sino en ese sentido pues queremos son una posibilidad de comprobación no un aprobado Common haberse se que Baiano y ahora queda por ver si todo esto se confirma claras no estemos tal sensación de haber llegado al final cuando a principios pero bueno a ver si de esta vez