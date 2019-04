Las noticias de Navarra, 18:02 (08/04/2019)

Voz 2

el Parkinson afecta a unas dos mil personas en Navarra y en dos mil cuarenta será la enfermedad grave más común lo advierte la Asociación Navarra de Parkinson por lo que demanda mayores recursos para la investigación la apuesta por un mayor conocimiento social de esta patología ya que conocerla es el primer paso para combatirla el próximo día once es el Día Mundial de esta enfermedad y la asociación ha presentado una campaña de sensibilización que tiene como finalidad hacer consciente a la sociedad sobre la prevalencia que el Parkinson tiene actualmente además el servicio público de atención LGT veía extiende su labor al entorno rural el Gobierno de Navarra a través del Instituto Navarro para la Igualdad ha renovado el convenio de colaboración que desde dos mil dieciséis mantiene con Catalin Gorri con el objetivo de continuar prestando al servicio público de información la atención en materia de diversidad sexual de género en Navarra y en deportes el ciclista alemán Maximiliano del Bora primer líder de La Italia al vencer en la primera etapa prólogo contrarreloj de once con tres kilómetros en Zumárraga aventajando en nueve segundos a Martínez en Díaz aquí What of Light Zulia llegará mañana a Navarra con la meta en Gorriz más de información regional en la SER a las siete y veinte en La Ventana siempre en Ser Navarra punto com