Voz 1 00:00 ha levantado el castigo todavía como en el mío que también

Voz 2 00:02 la la la mili pasaron dos cosas una eh al mandaron a uno pintar el suelo de la de la pista de baloncesto en la pista lo hace

Voz 1 00:11 esto manchó en cuanto hubo sol se derritió la pintura manchó a una serie gentes con lo cual

Voz 2 00:15 ataron al pintor ya la pista

Voz 1 00:19 ya título mundial a otro en otro momento sí sí estamos no no no no esto ya en Sevilla en la que apadrina general que había una parte de caballerías encontró en otras dependencias un soldado que estaba hace un caballo al caballo lo hizo un le hizo un mal gesto le pegó con un cepillo de púas el caballo le pegó una coz a quedaron los dos arrestados el reclutador pelearse y al caballo por pegarse y tú lo sabes bien porque además levantaba descolgaba hacia las diligencias previas preparatoria se tenía que hacer todas esas cosas

Voz 0313 00:49 poderes al primer que casi ciento no haber hecho la historia de verdad que no

Voz 1 00:55 lo que decía la pena verlo es lo juro por la patria así que bueno bueno bueno

Voz 0313 01:02 es lunes hoy es lunes el lunes tenemos esa costumbre es un poco como el Día oficial de quejarse de quejarse por chorradas por volver a la rutina por levantarse pronto por la prisa no tenía tiempo para nada el lunes el lunes me parece el mejor día a la semana porque puede ocurrir de todo todavía en el resto pero en fin digamos que es el día oficial del que GIS y yo no querría caer en discursos manidos pero hoy en La Ventana de los libros vamos a contar una historia que creo que es de verdad el antídoto perfecto contra los que se lamentan de de tonterías este libro lo ha escrito un hombre negro la puesto como título Viaje al país de los blancos cuenta una historia de supervivencia de superación hice más cosas el libro lo edita Plaza Janés empieza exactamente así

Voz 3 01:52 sé que nací un martes no sé de qué mes ni de qué año porque en mi tribu eso no importa lo que sé con seguridad es que nací en un país africano de clima tropical llamado Anna mi pueblo en la región de Hebrón al distrito de chamán que está en medio de la selva rodeado de frondosa vegetación es una zona muy fértil sé que hay una semilla en suelo brota una planta cuando nací mi madre murió en el parto según la tradición de mi tribu los Wallace que viven al noroeste del país cuando esto sucede se abandona al niño porque lleva consigo una maldición se les deja morir por fortuna en Mi padre llamado Seydou aunque también era conocido como si formara parte de la familia real de la tribu íbera chamán por lo que pudo salvar mi nuestro antepasado lejano era el Rey que había fundado el Reino de agua idea él habían salido las cuatro ramas familiares conocidas como cuatro puestas que gobiernan por turnos nosotros pertenecía a una de esas puertas como chamán mi padre no comulgaba con la fe musulmana sino que siguiendo la tradición de las tribus africanas era animista creía que los dioses estaban por todas partes en la naturaleza los ríos son las montañas y que tienen alma los balas tenemos nuestro propio documento de identidad Se trata de una hendidura en la mejilla derecha un pequeño corte que hemos hacen al nacer así nos podemos reconocer entre nosotros es importante en una batalla puede servir para que decida la batir por será el enemigo o por el contrario proteger T por ser miembro de la tribu pero aquel sólo sería el primer milagro de Mi vida la primera vez de las muchas que he estado a punto de morir

Voz 4 03:34 sí

Voz 0313 03:39 Manu Mar buenas tardes bienvenidos a La ventana cómo estás amigo muchísimas gracias qué tal muy bien y fíjate que hace un minutito estábamos aquí contando anécdotas si ir riendo y con en fin con con alegría por esas historias tan tan banales y nos ha cambiado absolutamente el el rostro a todos porque además ya conocemos el contenido de viaje al país de los blancos pero escuchar el el arranque de lo que fue tu vida el arranque es ese el final para quién quiera saberlo es que hoy tienes una ONG propia de la que hablaremos después pero entre medias hay un montón de páginas y le gustaría que la resumieron un poco a los a los oyentes de de La Ventana tú por cierto en qué momento empiezas a tener interés o crear