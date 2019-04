Escucha las noticias de las 02:00 (09/04/2019)

Voz 0177

02:14

si no ocurre nada extraordinario que yo creo que no el jueves presentaré mi dimisión eh ante la presidenta a la Asamblea tal y como marca la ley y por tanto en esa fecha será cuando deje de ser presidente me voy con la ilusión de ir a un sitio en el que me apetece estar como es la Unión Europea y trabajar por España detalle pues seguramente hubiera querido ser el candidato claro que sí lo he dicho muchas veces no pero una vez que eso no se produce por diferentes razones por lo que hay que hacer es ponerse a trabajar en la dirección adecuada que es la de colaborar con la persona que va a ser la candidata en este caso dedicarte a cosas diferentes y que también te pueden ilusionar yo creo que en esta vida hay que ver que cuando se cierra una puerta se abren otras