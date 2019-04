Escucha las noticias de las 04:00 (09/04/2019)

a todos los esas palabras no son tan duras como la realidad nunca en cuarenta años de democracia un Gobierno nacional había tenido que llamar para robar los votos de los herederos de ETA y eso es algo lamentable yo creo que estoy definiendo es que el Partido Socialista es el Gobierno actual más radical de la historia de la democracia que Pedro Sánchez ha traspasado una línea roja que jamás había hecho

Voz 0177

01:03

el jueves presentaré mi dimisión eh ante la presidenta de la Asamblea pues seguramente hubiera querido ser el candidato claro que sí lo he dicho muchas veces no pero una vez que eso no se produce por diferentes razones por lo que hay que hacer es ponerse a trabajar en la dirección adecuada que es la de colaborar con la persona que va a ser la candidata en este caso