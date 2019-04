Escucha las noticias de las 06:00 (09/04/2019)

saludos qué tal muy buenos días en veinte días sabremos si a Pablo Casado le funciona o no la estrategia de sacar a ETA a pasear en esta campaña un año después de la disolución definitiva de la banda terrorista la noche electoral lo sabremos con certeza pero hoy hoy vamos a empezar a tener alguna pista porque el CIS pública su macro sondeo preelectoral el líder popular presentaba ayer su programa en Barcelona y hoy se habla menos del programa que de esta pasada de frenada para referirse a Pedro Sánchez

con esta actitud hubiera o terrorismo estamos jugando en la convivencia con esta forma de actuar no yo esperaría que alguien que pretende aspirar a presidir el Gobierno de la Nación tiene que lanzar un mensaje más

pero es que además no es un recurso nuevo Rajoy utilizó a ETA contra Zapatero de manera permanente sin ningún resultado electoral copiando a sus mayores casado trata de taponar la fuga de fotos hacia Vox extremando su discurso y comprando le parte del mensaje por ejemplo el programa electoral incluye una recentralización del Estado explicada eso sí de manera muy difusa y Ciudadanos presenta su programa hoy ya sabemos que va a incluir una asignatura en la escuela que expliquen la Constitución

estamos todo el día descubriendo la pólvora en España porque este contenido el de la Constitución Europa ya iba en la asignatura Educación para la Ciudadanía que fulminó el PP el partido con el que quiere gobernar Albert Rivera pero la Constitución ha entrado en campaña no sólo de la mano de Rivera también de la mano de Unidas Podemos han presentado su programa con ese formato como una pequeña carta magna Debolsillo

Nos vamos a inspirar en la Constitución para que efectivamente en España hay algo que no hay un sistema fiscal justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que es lo que dice la Constitución

estos serán los que cuestionaban el régimen del setenta y ocho en fin nos queda el PSOE que ha convocado también a los medios hoy para detallar las ciento diez medidas que anunció hace unos días no sabemos si esto es ya el programa electoral o todavía lo tienen que presentar más tarde es martes nueve de abril y Bruselas saca tiempo del lío del Brexit para encarar unas relaciones muy importantes hoy se celebra la Cumbre Unión Europea China Aimar Bretos buenos días buenos días

las dos potencias se necesitan sobre todo tras la guerra comercial desatada por el proteccionismo de Donald Trump pero a la vez desconfían la una de la otra Europa necesita las inversiones chinas pero tengo una futura dependencia de Pekín en busca de apoyo para su prórroga viaja hoy Theresa May haber línea París tratara de convencer a Merkel Macron de que acepten posponer el perfil hasta el treinta de junio pero mientras tanto en su país a Theresa May lascivo criticando que un líder laborista Corbijn que la acusa de inmovilista

Voz 1478

04:24

y ánimos y que no le va a pasar nada porque no interesa que se hable mucho del cuento espero que a partir de ahora que sí pero bueno tampoco puede decir mucho porque ya pasaron veintiún años y no nos hemos movido una mierda del cuento