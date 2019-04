Las noticias de Canarias, 09:03 (09/04/2019)

Voz 1718

en unas horas el presidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo se reúne con su consejo asesor para abordar la decisión del Gobierno central de no acatar la sentencia que le obliga a pagar al Archipiélago novecientos cuarenta y cinco millones de euros por el incumplimiento del convenio de carreteras el presidente regional ha convocado los portavoces de los grupos parlamentarios ya se han registrado algunos anuncios en este sentido a esta hora los portavoces de Podemos Partido Socialista Canario Noemí Santana Dolores Corujo respectivamente han anunciado que no van a asistir a esa reunión la entender que Clavijo intente desviar o culpar a Madrid de su mala gestión según han asegurado en sendos comunicados frente la incertidumbre del Brexit presidente de Ashotel Jorge Marichal ha asegurado en la SER que los efectos no son visibles por ahora a pesar de una caída de los turistas británicos