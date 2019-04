Las noticias de Andalucía, 10:03 (09/04/2019)

Voz 2

00:28

yo lo he dicho daños décima de diez coma siete millones de euros eso sería nos permitiría pagar esa reforma fiscal diecisiete veces solamente con la sentencia el metro sería por ejemplo para que usted me pregunte cómo lo pueden hacer o significaría tres veces cuadro veces perdón los pagos interese que hacemos por no cumplir nuestros nuestros compromisos de pago el plazo os significaría prácticamente diez veces cuando tengamos que devolver a la Unión Europea sino José los fondos europeos el tranvía de San Fernando Cádiz