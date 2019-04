Las noticias de Galicia, 10:03 (09/04/2019)

desconvocada la huelga de atención primaria que iba a comenzar este martes en Antena tres el presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo se acaba de referir a esa protesta desconvocada Feijóo reconoce que faltó planificación en la primaria pero echa balones fuera culpando al Gobierno central de no colaborar también presume de Sanidad si niega problemas en nuestro sistema

Voz 0053

00:24

por lo tanto ha habido un conjunto de de cuestiones simultáneas que han acreditado que no tenemos médicos suficientes en atención primaria que hay mayor frecuentación mayor patología crónica que ahí pues las tensiones normales pero en fin e Galicia no no hemos tenido ningún conflicto sanitario por cierto déjeme porque para mí es importante ha salido el Barómetro sanitario del Ministerio Galicia Se espera la mitad de tiempo para ir a un médico de Atención Primaria que en el Sistema Nacional de Salud de media