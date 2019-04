Las noticias de Castilla y León, 10:03 (09/04/2019)

Voz 4

01:17

ahora parece que estamos en condiciones de empezar a negociar las cinco horas y digo parece porque la Ley de Presupuestos Generales del Estado recogía tres condiciones una cumplir el objetivo del déficit lo hemos cumplido otra cumplir el objetivo de la deuda pública lo hemos cumplido y otra lo que se llama la regla de gasto esa todavía no lo conocemos eso no lo señala el Ministerio todavía no no es lo han señalado cuando nos nos señalen que parece que será antes de finalizar abril cuando no lo señalen será el momento de empezar a negociar las cinco horas que es nuestro compromiso