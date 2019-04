Las noticias de Navarra, 10:03 (09/04/2019)

bueno no se ha caído como una auténtica losa sobre los trabajadores porque la verdad que después de todos los esfuerzos que ha hecho esta plantilla lo que menos esperaban que la multinacional no apostará por ellos y les dijera un cierre después de todos los esfuerzos que han hecho

Voz 0653

00:46

hemos que a día de hoy no han traído nada no han hecho nada pediremos lógicamente que bregar un plan de industrial para la viabilidad de la planta y desde luego que los ciento treinta familias que que está trabajando actualmente es el les recordó que la planta no haya absolutamente ningún despido traumático esta gente