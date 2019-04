Las noticias de Canarias, 10:03 (09/04/2019)

Voz 1718

00:05

el presidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo se reúna hasta ahora con su consejo asesor para abordar la decisión del Gobierno central de no acatar la sentencia que le obliga a pagar a Canarias novecientos cuarenta y cinco millones de euros por el incumplimiento del convenio de carreteras a esa reunión no asisten los portavoces de Podemos y Partido Socialista Canario quiénes han anunciado que el motivo de su no asistencia es por la mala gestión de Fernando Clavijo según ha asegurado en sendos comunicados los partidos presidente del canal esperando a Clavijo ha advertido que los problemas de los problemas que acarrearía la comida al superávit de novecientos cuarenta millones de euros que has timado para el Archipiélago el Ministerio Hacienda cantidad con la que el Ejecutivo autonómico no está de acuerdo en absoluto en este sentido en declaraciones a la SER el economista José Carlos Díaz ha señalado que entiende la postura del Ejecutivo regional