Las noticias de Navarra, 11:03 (09/04/2019)

baje o no de la regla de gasto porque eso lo único que que te que te dices que tendrá que pedir autorización y luego el Ministerio de la podrá dar o no dar hay otra letra pequeña que dice que que no podrá incurrir en déficit en el año diecinueve

Voz 2

01:05

el consejero de Salud Fernando Domínguez director general Luis en Gabilondo no se van a beneficiar del complemento esto para exaltos cargos que volverá a ponerse en marcha después de que la ley de presupuestos no recogiera la exención y la reducción de ese complemento del veinticinco al diez por ciento que estaba vigente desde el año dos mil doce El asunto que como decimos sale a colación estos próximos días después de que los socios de gobierno asegurarse en que ninguno de ellos salvo que no ha by conocía precisamente esa decisión de recuperar ese complemento del veinticinco por ciento