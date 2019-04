Escucha las noticias de las 11:00 (09/04/2019)

son las once las diez en Canarias

al mismo tiempo distintos agentes de la Guardia Civil están describiendo en el juicio del proceso independentista diferentes momentos de violencia que vivieron también lesiones que sufrieron se ha reanudado con esos testimonios esta mañana el juicio en el Supremo de informa Alberto Pozo guardias civiles que actuaron en distintos municipios de la provincia de Tarragona describen no sólo disturbios sino también las lesiones que sufrieron

Voz 5

01:35

esta se me inflamó se me cayó la uña tuvo una herida entonces me quedó adherido y perdí la movilidad del dedo en ese momento fue cuando recibí un un impacto de una moneda en la cada cerca de los logró