Las noticias de Andalucía, 11:03 (09/04/2019)

buenos días el consejero de Hacienda ha dejado claro que la subida en el precio de las guarderías no va a repercutir en las familias Juan Bravo ha destacado que ese incremento obedece a un compromiso del Gobierno andaluz porque los precios han estado congelados durante diez años declaraciones en Hoy por hoy

Voz 3

00:19

no se va a repercutir en las familias que es lo que me pregunta eso es lo que quiere saber las familias van a pagar más o menos por las guarderías no correcto la cláusula la subida