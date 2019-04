pues manera tú crees que Willie Nelson está tiempo de reinventarse yo creo que sí sí hay cuántos años tiene ochenta hay sería Borgia con Julio Iglesias ACS que ya estaba ahí hay que hacer uno de Cannes es que tenía la pata porque no porque no hace hace como dos años estuve en una radio satelital Sirius XM en Nueva York y entré

Voz 1995

00:49

pues eso es lo que hay que hacer si damos voy de cómo esperanzas por eso me preguntas por por reinventar creo que si el peso pues importante pero el acto es ese ya es más popular la música latina en Estados Unidos el propio Conthe has venido a este país en diferentes momentos hemos disfrutado de tu música a lo largo de los últimos veinte años yo siento que esta vez no has pillado en plena campaña con una situación política además bueno estamos en campaña todo el rato pero con una situación política muy muy enconada en Colombia ocurre igual que te sientes en casa en ese sentido yo creo que está pasando lo mismo un poco todo lo Lola sinceramente creo que desafortunadamente la la política siempre