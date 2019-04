Escucha las noticias de las 12:00 (09/04/2019)

es medio día las once en Canarias

en España la maternidad se retrasa más de cinco años por los problemas laborales por el falta de empleo por las dificultades para conciliar y también por razones económicas como los bajos salarios ocho de cada diez mujeres de entre veinticinco a veintinueve años aún no ha tenido hijos y más de la mitad de entre treinta y treinta y cuatro tampoco en general y a cualquier edad lo que más valoran las mujeres de un puesto de trabajo es que tenga unas buenas condiciones económicas pero hay diferencias según la situación porque las medidas de conciliación familiar el horario pasan de ser aspectos poco relevantes para las que no tienen descendencia a ser pues el las más importantes para aquellas que si tienen descendencia las mujeres españolas tienen menos hijos que las extranjeras las que están trabajando también tienen menos hijos que las que están en

el gas dentro de media hora conoceremos los datos de la macroencuesta electoral del CIS a partir de casi dieciocho mil quinientas entrevistas el Centro de Investigaciones Sociológicas que dirige José Félix Tezanos difundirá el sonido que tiene mayor muestreo de todos los que se realiza en nuestro país recupera en esta ocasión la famosa cocina es decir una estimación de reparto de escaños con lo que se va a convertirse en duda que elemento instrumento argumental de referencia posiblemente de crítica por parte de los partidos en función de lo que reflejen los resultados en el Tribunal Supremo la sala que juzga a los dirigentes independentistas ha señalado que no es competente para decidir sobre los debates electorales en los que pudiera participar uno de los encausados actualmente en prisión Jordi Sanchez que fue presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña de supremo que la decisión corresponde en todo caso la Junta Electoral Central siguen declarando en los agentes de la Guardia Civil que fueron objeto de agresiones el uno de octubre de dos mil diecisiete el día de la consulta independentista ilegal

no me lanzó un puñetazo el cual llevaba manos porque hay que ver qué Levy perfectamente en la mano intenta esquivarlo pero me rozó aquí encima en la frente encima de los judíos