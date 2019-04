son las dos de la tarde la una en Canarias el catorce José Antonio Marcos muy buenas tardes Pedro Sánchez no puede tener razonablemente fácil para seguir en Moncloa tras las elecciones del día veintiocho las fortalezas de España yo creo que eso muchas bebemos también proteger a Europa en el ámbito de la ciberseguridad para que Europa pueda proteger esto que estamos escuchando corresponde al acto de precampaña celebrado a mediodía en León el CIS el Centro de Investigaciones Sociológicas anticipa un triunfo electoral del PSOE que puede duplicar en escaños al PP Pablo Casado queda lejos de sumar una mayoría suficiente de investidura conciudadanos llevó a partir sí de una muestra de dieciocho mil cuatrocientas sesenta entrevistas el organismo público que dirige José Félix Tezanos sitúa a Ciudadanos Podemos y sus confluencias Vox prácticamente en un triple empate en ir en coche

pues a partir de las dos a medio realizaremos estos datos con Narciso Michavila el presidente de la empresa haga tres para el capítulo de reacciones en el PSOE Adriana Lastra prefiere no lanzar las campanas al vuelo en el PP Pablo Casado dice que no se fía de Tezanos y algo parecido le pasa a Toni Roldán de Ciudadanos

con un treinta y ocho por ciento de indecisos el panorama está muy abierto no hay encuesta fiable

en punto hora ha colocado una gran oreja en el centro de Madrid para que los oídos de los políticos pueden escuchar las reivindicaciones de la opinión publica el INE reflejan su último trabajo de casi el ochenta por ciento de mujeres de menos de treinta años rechaza la maternidad por dificultades económicas o no por no poder conciliar su vida familiar y laboral Hora catorce un juzgado de Barcelona ha procesado a una treintena de personas entre ellas los directores de TV3 y Catalunya Ràdio por desobedecer al TC pese a la prohibición de emitir anuncios de la consulta ilegal del uno de octubre Torra a lo suyo

dar un sí denunció que es un paso más en la vulneración de los derechos civiles por los que tanto hemos luchado si alguien entiende que con ataques como este o los que puedan venir abandonaremos nuestro compromiso con la libertad que pierda toda esperanza no permitiremos nunca que nadie desvirtúe ni pretende anular la voluntad del pueblo catalán la única manera de frenar el autoritarismo y la ausencia de justicia es siempre más democracia más urnas más votos y más Voluntad Popular y mes Voluntad Popular

con un puñetazo el cual llevaba un manojo de llaves que les perfectamente en la mano se me inflamó se me cayó la UNIA

la selva Pastor siempre quiere que la próxima cumbre le garantice que en el futuro habrá una unión aduanera los gobiernos están dispuestos a modificar la declaración política a su tío sufrir así se lo ha dicho Barnier es cuestión de horas question de días pero el problema es que ella debe garantizar que tiene acuerdo ante su Parlamento para aprobar lo que pueda pactar un tema que no depende ya del sector europeo pendiente in mucho de lo que pase en Londres asegurando claro que ellos no están por empujarla a una salida sin acuerdo