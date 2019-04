Las noticias de Aragón, 16:03 (09/04/2019)

Voz 1012

00:10

de los trece diputados que son elegidos en nuestra comunidad según el CIS los socialistas obtendrían entre cuatro y cinco escaños ahora tienen cuatro el PP conseguiría cuatro diputados bajaría dos porque cuenta ahora mismo con seis escaños C's obtendría entre dos y tres diputados suben porque ahora tienen uno IU Unidas Podemos conseguiría un diputado perdería un escaño sobre lo que tiene actualmente Vox entraría en la Cámara Baja con un diputado en el CIS a los aragoneses a los que se ha preguntado un veinticinco por ciento votaría al PSOE el catorce coma cuatro al PP un doce coma cinco por ciento a Ciudadanos un nueve coma cuatro a Unidas Podemos y un cuatro coma ocho por ciento a Vox allí un veinte por ciento de los consultados que han dicho que no van a votar y un nueve por ciento no lo sabe o no contesta en Aragón el CIS ha hecho ochocientas catorce entrevistas con un margen de error de más menos tres coma cinco por ciento