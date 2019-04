Las noticias de Castilla-La Mancha, 17:03 (09/04/2019)

Voz 1764

00:23

bienvenidos sean todos aquellos que pretenden hacer que esa esa labor pregunta por unos ciudadanos fue independencia de donde se haya nacido yo creo que vivimos en un mundo abierto en un mundo global yo siempre digo lo digo a mí lo aplico a cualquiera que lo importante es trabajar por un territorio y con unas personas no tanto donde ese nazca donde se viva yo conozco algunos que viven aquí como no desconozco una buena obra desde hace muchos años por lo tanto no sé qué es lo deseable y en el caso de gira o también preocupa más que haya dicho que le parece muy bien Page eso ya me preocupa más