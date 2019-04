Las noticias de Castilla y León, 17:03 (09/04/2019)

Voz 1272

00:05

cuatro por ciento de las mujeres de Castilla y León de entre treinta a treinta y cuatro años no tienen hijos es uno de los peores porcentajes a nivel de toda España eso no es todo porque somos además la comunidad líder en el mal sentido claro en la franja entre los treinta y cinco a los treinta y nueve años donde el cuarenta y ocho por ciento de las mujeres tampoco tienen hijos datos que hemos conocido esta mañana del Instituto Nacional Estadística sobre fecundidad que analiza así desde el Foro por la mujer en Castilla y León Nina Infante no