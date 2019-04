Escucha las noticias de las 17:00 (09/04/2019)

Voz 1

la Fiscalía considera que no se ha cumplido ninguno de los fines que tenía la pena recordemos dos años y medio de prisión por varios delitos de corrupción en el conocido como caso ITV considera el fiscal que con tan sólo cincuenta y siete días no se puede haber reinsertado correctamente como decías también según la Fiscalía se está lanzando un peligrosísimo mensaje Decker Rehn hable delinquir por el escaso cumplimiento efectivo de la pena y que la ley no es igual para todos pues no se castiga dice el Ministerio Público con la misma severidad los hechos cometidos por aquellos delincuentes de elevado estatus social que los cometidos por los desaforada favorecidos dice que además hay que tener muy presente que retorna a un entorno familiar en el que varios de sus familiares sus padres sus hermanos también están imputados por varias causas que actuó con ánimo de lucro con puro ánimo de lucro y que esto puede volver a ocurrir