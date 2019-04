Escucha las noticias de las 18:00 (09/04/2019)

Voz 1510

00:53

buenas tardes el fiscal general está compareciendo ante un subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes que tiene como objetivo conocer la solicitud de treinta mil millones de dólares de el presupuesto fiscal que la Administración ha pedido para el Departamento de Justicia que él dirige pero los congresistas le están preguntando por el informe mio bueno huy a Sancho Lewis Williams ha confirmado que lo hará público dentro de unas semanas después de reescribir información que considera a clasificada para no poner en peligro la seguridad nacional bar mantiene que el presidente no ha cometido colusión ni obstrucción a la justicia varios investigadores del equipo de Mueller han revelado a la prensa estadounidense que no comparten el resumen que adelantó va