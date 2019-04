Las noticias de Cantabria, 18:03 (09/04/2019)

Voz 1 00:00 el canta abría el partido

Voz 1593 00:05 los regionalista carga contra la encuesta del CIS su candidato al Congreso José María Mazón ha dicho que nadie en su sano juicio se puede creer los resultados que arroja esa encuesta para Cantabria da un cómodo triunfo al Partido Socialista el PSOE lograría entre dos y tres diputados el Partido Popular entre uno y dos y Ciudadanos un escaño pero deja fuera al PRC el CIS le dan cuatro con siete por ciento de los votos Icon de esos resultados lo mejor que se pueda hacer con la encuesta dice Mazón es tirarla a la basura

Voz 2 00:35 lo primero que digo es que esa encuesta Tantaui a lo mejor que se puede hacer comedia es ir a toda la vida no vale para nada absolutamente demuestra quién la haya hecho un desconocimiento total de lo que es la comunidad autónoma son datos imposibles y son datos increíbles así que yo creo que no merece más comentario El día que se ve a los resultados de verdad pues no yo creo que tendría que destituir al responsable porque desde luego no tiene ni pies ni cabeza

Voz 1593 01:02 el PRC de Miguel Ángel Revilla unida se Podemos y Vox se quedarían fuera del Congreso y en el Partido Popular el candidato al Senado por Cantabria Javier Puente ha tenido que dar hoy explicaciones después de publicar un mensaje en Twitter en el que se comprometía textualmente a derogar las leyes de ideología de género con las que se Inter da adoctrinar ha dicho a nuestros hijos bueno el político ha tenido que aclarar que sólo se ha referido según asegura a cuestiones relativas a la educación

Voz 3 01:29 cuando hablo de esas leyes habló desde el punto de vista desde el enfoque este que te comentó que la libertad no no no me quería sea igual igual que acaben un tuit al final que pueden quedar pocos puede haber pocos caracteres para ampliarlo no pero cuando hablo de

Voz 4 01:43 está cuando hablo de esas leyes

Voz 3 01:45 aunque el tema de la ideología de género hablo de de la libertad de los padres no no no que no me metía innato tema vamos

