Escucha las noticias de las 20:00 (09/04/2019)

José Aspar en ellos y el sondeos aproximar a la realidad al Partido Socialista podría alcanzar mayorías de gobierno sin contar con los partidos independentistas en el mejor de los casos en la horquilla más alta Sánchez sólo necesitaría el apoyo de Unidas Podemos y en esa misma horquilla la derecha no sumaría mayoría absoluta Adriana Lastra es la número dos del PSOE

Voz 6

01:44

con un treinta y ocho por ciento de indecisos el panorama está muy abierto no hay encuesta fiable con ese porcentaje de de indecisos de personas que no saben todavía lo que van a votar que no quieren contestar