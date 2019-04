Hora 25 Deportes: La ilusión del Barcelona en la Champions (09/04/2019)

Voz 1 00:00 veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus que

Voz 0919 00:08 hola muy buenas tardes vuelve la Champions bueno vuelve el Barça la Champions si lo único que nos queda lo único que nos queda mañana en Old Trafford ante el Manchester United eres optimista si empezabas a favor no sé si el tenista luego ya el chasco te lo llevas pero que con cuidado eh con cuidado Valverde acaba de dar rueda de prensa antes del último entrenamiento del Barça ahí dice que confianza pero la justa y estamos confiados es verdad y lo que dices

Voz 0588 00:37 es cierto que este año hemos respondido sobre todo en los momentos fuertes de tanto en liga como en Champions con con buenas actuaciones y esperamos poder repetirlo no es una garantía pero si los acierta confía fracasado

Voz 0919 00:52 enseguida estamos allí para contar el último entrenamiento del Barça ha dicho también el técnico azulgrana que no van a forzar ni mucho menos saben velé así que parece que Coutinho será titular en la delantera del Barça

Voz 1371 01:02 por supuesto con Luis Suárez ICO Messi

Voz 0919 01:05 eso se juega mañana pero es que la Champions abre hoy los cuartos de final con dos grandes eliminatorias partidos de ida a empiezan a las nueve el Liverpool Oporto Tottenham Manchester City vamos a ver cómo salen los equipos que ya tenemos las alineaciones de los cuatro Bruno alemán buenas tardes

Voz 0301 01:22 hola Gallego muy buenas pues novedades muy importantes sobre todo en el once del Manchester City Kevin De Bruyne no juega se ha quedado fuera de la convocatoria Bernardo Silva uno de los hombres importantes de Guardiola esta temporada finalmente el Kun Agüero recuperado va a ser titular y otros jugadores poco habituales como del fuego Márquez van a ser también de la partida en el que conjunto de Guardiola en el Tottenham once muy ofensivo juegan e4 futbolistas de puro ataque Eric Shen de juega de leal y juega Sony Hurricane para tratar de marcar y sacar un buen resultado que les dé ventaja de cara a la vuelta del Liverpool Oporto juega Casillas juega Oliver Torres los dos jugadores españoles como titulares también he militado que hoy va a pasar un examen importante porque se enfrenta al tridente del Liverpool evidentemente Salah firmado imanes titulares en el once de Jurgen Klopp

Voz 0919 02:11 vaya tarde de Champions mañana aparte del partido del Barça se juega también el que enfrenta al Ajax y a la Juve Cristiano Ronaldo ha viajado con la Juve parece que podrá jugar mañana enseguida estamos como digo en Old Trafford para escuchar lo que han dicho los jugadores del Barça antes de ese partido pero antes tenemos también baloncesto en directo la final de la Eurocup que enfrenta al Valencia y al Alba de Berlín se juega desde ahora mismo el primer partido en la Fonteta seguro que con un ambientazo José Manuel Alemán como ha empezado buenas tardes

Voz 2 02:43 hola qué tal Gallego muy buenas tardes Valencia Basket como dices disputa su octava final continental persigue su cuarto título europeo para acceder a la próxima edición de la Euroliga sus rivales el Alba de Berlín que dirige Aíto García Reneses y al que va a tratar de ganar esta final al mejor de tres partidos ha comenzado el primero con una Fonteta completamente llena hoy sí se puede decir que hierve la caldera talón Chad nueve minutos para que finalice el primer cuarto se cumple el primer minuto por lo tanto de partido Valencia Basket cero Alba de Berlín cero

Voz 0919 03:12 pues enseguida empezamos con todo con la Champions como plato fuerte con vuestros mensajes de Whatsapp para empezar

Voz 5 04:27 hola buenas noches oyente del Larguero la Gallego

Voz 1371 04:30 le habla un sevillano

Voz 6 04:33 en que pregunta

Voz 5 04:35 esta es obligatorio que llámese FLA aquí llámese tal a Antonio Romero se desplacen otra ciudades para narrar al logotipo que no son de esa ciudad según Rosell preguntó de nuevo que obligatorio yo desde los tiempos digo usted desde el tiempo de Vicente Malvo Verdú Belda PP Bermejo fuentes Mora

Voz 0919 04:55 el de Hora veinticinco Deportes

Voz 1 04:57 seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 05:05 el haber Romero Flagey Talavera viajan porque es que le gusta mucho viajar prefieren estar el fin de semana viajando a estar en casa y por eso le les seguimos mandando no pero ya que hablas de históricos de la Cadena Ser ayer falleció uno de ellos el hombre del gol Héctor del Mar

Voz 1 05:24 el balón Higuaín que se vale

Voz 7 05:55 eh

Voz 0919 05:57 Héctor del Mar argentino de nacimiento y español de adopción llenó la España de los ochenta con las narraciones de sus goles ese peculiar estilo que desfiló por Radio España por Radio Intercontinental o por la Cadena SER aquí en Carrusel Deportivo eran tiempos en los que tú escuchabas la narración de un gol el domingo y no lo veías en la tele hasta el lunes veinticuatro horas en las que el gol que había cantado Héctor del Mar daba vueltas en tu cabeza hasta que finalmente lo veías el lunes en televisión y te dabas cuenta que la narración había sido mucho mejor que el gol de verdad era la magia de la radio que llegado perfectamente al rostro de su oponente yo estoy porque he venido

Voz 8 06:44 yo he venido aquí estoy no le gusta tanto como de Benidorm de Boiro

Voz 0919 06:49 las nuevas generaciones van a recordar también actos del mar por las narraciones de la lucha libre americana en el presi Encants pero más allá de los goles más allá de la lucha libre Héctor sobretodo fue siempre un K Caballero amable y humilde una estrella de la radio cercana porque cuando coincidían en los campos con él siempre era cariñoso cercano con todos los goles que no sabía metido en la cabeza madre mía siempre y que seguirá cantando en algún sitio descanse en paz un grande de la radio deportiva extrema empezamos a mañana a estas horas faltarán veintitrés minutos para que comience el Manchester United Barcelona ida de los cuartos de final un partido trascendental decisivo para el Barça que tiene entre ceja y ceja esta temporada ganar la Champions vamos a ver qué ha dicho el entrenador y capas todo en el último entrenamiento de los azulgrana en Old Trafford donde está Lluís Flaqué hola FLA que buenas tardes

Voz 1296 08:01 hola Gallego qué tal muy buenas pues el Barça entrenado en Old Trafford el el Deportivo mañana a los esperan cambios en el equipo respecto al once que cara al Atlético a lo sumo que gemelo pueda entrar en el lateral por Sergi Roberto lo demás es intocable Valverde ya ha anunciado que será fiel a lo que viene haciendo últimamente así que pocos cambios ya encomendarse a las paradas de Stegen al liderazgo de Piqué al trabajo de Rakitic hizo de todos los goles de Suárez y el pie izquierdo Messi todo para superar al fin como dices esos cuartos de final lo de Roma dice Valverde que debe ser estímulo señala el descontrol vivido en Villarreal como lección aprender ha sido una rueda de prensa sin alardes ni una palabra más alta que otra escasos titulares la prudencia por bandera descarta que la eliminatoria se decide mañana dice que no va a asumir ningún riesgo con el que ha entrenado con el grupo veremos si recibe el alta médica antes del partido pero Valverde dice que jugará más bien poco porque no quiere arriesgar

Voz 0588 08:45 con el francés veremos hoy el entrenamiento como cómo se encuentra en función de todo eso decidiremos si más o menos puede estar en condiciones sonó en cualquier caso no es la misma situación que que el partido de Lyon no es la vuelta del partido es es la ida teniendo cuenta que en el partido de en el anterior partido bueno forzamos se lesionó ido no voy a correr un riesgo excesivo para eso he puede volver a me pueda unos pueda volver a suceder

Voz 0919 09:11 así que parece que Coutinho tiene todas las papeletas para ser titular también ha hablado con los medios Gerard Piqué que en su día fue jugador del Manchester United un día especial el de mañana para él Adriá Albets hola hola Gallego qué tal muy buenas

Voz 0017 09:24 por qué dice que aquí a Manchester llegó siendo un niño con diecisiete años y se marchó al Barça con veintiuno siendo adulto dice que creció como jugador y como persona que hizo sus locuras fuera del campo y eso también le ayudó a ganar experiencia el de mañana es un par

Voz 0919 09:39 pido que evidentemente le hace mucha ilusión

Voz 0017 09:42 hasta aquí su familia de hecho su padre y su hermano estaban ahora viendo el entrenamiento un Piqué que advierte del peligro del Manchester y de la fuerza que le da al equipo el ambiente brutal de Old Trafford que el mañana el Barça va a sufrir en este estadio

Voz 0919 09:56 sobre el objetivo de ganar esta Champions que

Voz 0017 09:58 marcó el propio Messi a principios de temporada dice Piqué que tienen mucha ilusión pero no presión

Voz 9 10:05 yo diría que presión no no sentimos eh es decir llevamos muchos años en esto tenemos mucha ilusión mucha ilusión por poder levantar la otra vez prisión sería si lleváramos diez o quince años sin ganarla y que no la hubiéramos ganado nunca hay este no es el caso no que en los últimos años hemos tenido la suerte ganar Ligas y Copas pero la Champions pues se nos resiste desde el dos mil quince y con muchas ganas de de poder pasar a semifinales que es el primer paso para poder conseguir ansiada competición

Voz 0017 10:33 también llega con ilusión evidentemente el Manchester United que tiene bajas importantes como las de Valencia Bailey o Alexis Sánchez pero Solskjaer espera recuperar de cara a mañana a Matic Ander Herrera y el delantero Rice Ford

Voz 0919 10:47 bueno pues vamos a ver qué pasa mañana la vuelta será la próxima semana en el Camp Nou el Barça claramente el favorito en la eliminatoria como es la Juventus en su eliminatoria ante el Ajax los italianos han viajado a Ámsterdam hoy Cristiano Ronaldo en esa expedición y José Antonio Duro estamos esperando si Allegri confirmaba o no que Cristiano está perfecto para jugar mañana

Voz 0159 11:06 el Ajax que eliminó al Real Madrid recibe a la Juve y en la llueva estar lo ha confirmado ya Cristiano Ronaldo los italianos han entrenado esta mañana en Turín ya con el portugués han viajado por la tarde están a esta hora en el Johan Cruyff Arena y Allegri gallego que saque done pues encima no llega aquí el INI pero sí va a estar Ronaldo tras dos semanas mañana lo dicho el italiano titular

Voz 1867 11:24 en su alegato vean escuadra dispuso ahí partirá este solar es decir que a no ser que pase

Voz 0919 11:35 algo Ronaldo mañana a las nueve titular en Holanda ocho y cuarenta y uno han empezado Hora veinticinco Deportes en la SER seguimos

Voz 1371 13:32 por qué le ha presentado Rubiales a la Junta que tienen que terminar de perfilar lo aprobarlo el veintinueve en la Asamblea habla de una copa con ciento veintiocho equipos se reparten de la siguiente manera los veinte de Primera División veintidós de Segunda XXXII de segunda B es decir los ocho mejores de cada grupo treinta y seis clubes de Tercera el primero y el segundo de cada grupo dieciocho equipos de Regional el campeón de cada grupo de preferente es decir ciento veintiocho equipos el sorteo será puro la eliminatoria siempre se va a jugar en el campo del equipo de menor categoría eliminatorias

Voz 0919 14:09 a partido único esta semifinal las semifinales correr es de la primera ronda

Voz 1371 14:13 desde la primera ronda jugará siempre en el campo del

Voz 0919 14:15 tipo más pequeño desde la primera ronda entran equipos de Primera División correcto pero en el borrador que presenta

Voz 1371 14:21 doy Rubiales hay un punto muy interesante si aprueban este borrador borrador en primera ronda de Copa del Rey los dieciséis equipos de Primera que entran en primera ronda se enfrentarán con equipos de Regional en primera ronda regional contra primer

Voz 0919 14:37 en el campo del equipo el equipo de Regional recordemos que los cuatro

Voz 1371 14:41 aquí porque juegan la Supercopa entrarían no en el sesenta y cuatro rabos sino en dieciseisavos se perderían

Voz 0919 14:48 dos rondas de Copa del Rey después de la primera ronda el sorteo será puro y podrían caer en dos equipos de Primera Dama

Voz 1371 14:53 visión correcto de segunda o B

Voz 0919 14:56 Honda correcto en ellos están están perfilando los pero el sorteo Baxter

Voz 1371 14:58 a partido único en el campo del equipo

Voz 0919 15:01 en categoría es decir que con este sorteo lo que está muy claro es que los equipos modestos van a tener muchas más oportunidades de llegar a las últimas rondas está claro va a ser una copa más parecida a la francesa que a la española que tiene que pasar para que esto se lleve a cabo qué trámites le faltan a Rubiales por supera primero terminar más que un trámite el protocolo de hacer la Copa tal y como va

Voz 1371 15:20 SER entregárselo a la asamblea el día veintinueve de abril lunes si la asamblea de la Federación lo aprueba que es muy sencillo tiene mucho apoyo Rubiales es algo oficial por mucho que la Liga se ponga la Copa será así el año que viene es decir que los de primera no pueden hacer otra cosa que tragar correcto en este caso tragar o votar que no pero su voto puede que no sea decisivo

Voz 0919 15:40 estaremos pendientes porque parece muy atractiva la idea ya veremos cómo les sienta los equipos de Primera División gracias tanto a todo el mundo de los fichajes la noticia de las últimas horas es que Eden Hazard está cada día más cerca del Real Madrid ayer después de marcar los dos goles con su equipo el Chelsea en la jornada de la Premier le preguntaron su entrenador Sarr y si el Chelsea iba a poder retener a Hazard y dijo esto

Voz 16 16:06 sí es demasiado barato teniendo en cuenta cómo está el mercado la verdad es que sí pues no tengo ni idea de lo que vamos a hacer en la siguiente ventana de fichajes ya lo veremos pero va a ser muy duro reemplazará casara por otro jugador creo que no voy a poder hacer equipo está de acuerdo conmigo de quiere buscar una nueva experiencia va a ser

Voz 0919 16:30 es difícil mantenerlo peli esa nueva experiencia Javi Herráez no es otra que jugar en el Real mal

Voz 17 16:36 si el equipo de sus sueños Eden Hazard que ese fue de Lille hasta el Chelsea ésta su séptima temporada pudo ser el pasado verano después del Mundial que hizo muy bueno con Bélgica pero finalmente será este próximo verano cuando Hazard una de las de los preferidos de Zidane fue uno de los que se aconsejó para el equipo blanco ya hace años pero como tenía sitio estaba Cristiano Hazard Se fue como decíamos al Chelsea así que si dentro de tres meses ha dicho públicamente Hazard que sólo piensa en el equipo londinense dentro de tres meses si todo va bien e irá Hazard será jugador del Real Madrid

Voz 0919 17:08 una de las imágenes que nos dejó el fin de semana fue la de Santi Cazorla llorando amargamente tras haber fallado un penalti con el Villarreal que le podía haber dado un empate ante el Betis bueno pues después de ver a su jugador favorito llorar un chaval que tiene siete años que se llama Iker Iker sufre una parálisis cerebral desde que nació le ha mandado en las redes sociales este mensaje a Santi

Voz 0588 17:35 porla

Voz 18 17:36 ahí está ella

Voz 0919 18:01 bueno pues Xabi San Pedro Santi Cazorla ha recibido el mensaje ya ha contestado a Iker

Voz 19 18:07 sí porque este tipo de mensajes gallego es el tipo de mensaje que ha levantado captó RAE que quiere volver a coger el timón del equipo pese a lo complicado de la situación la respuesta ha sido clara y contundente por el y por los demás que lo apoyan Cazorla va a seguir tirando del Villarreal

Voz 1867 18:20 bueno lo de lo he visto no oí tengo una gran amistad con Iker no lo he visto muchas veces al finalizar los partidos lleva un año sufriendo pobres por preocupa el equipo hoy coincidió un partido que que el equipo no voy a ganado hoy al salir lo llorando donó les dije que no lo quería ver llorar más por porque el equipo perdiera y bueno las circunstancias de la vida Él me vio a mí triste después de del Betis un vídeo para animarme ahí el sí sí sí que es un ejemplo para todos no yo creo que nos tenemos que fijar en en

Voz 0919 18:48 claro que sí por cosas como estas es muy grande el fútbol seguimos en Hora Veinticinco Deportes La Ser

Voz 1 19:56 Jesús Gallego

Voz 0919 20:02 la última de fútbol tiene que ver con la selección española femenina que después de haber ganado en en un amistoso a Brasil por primera vez en la historia está jugando ahora otro amistoso en Inglaterra ya sabéis que la selección española está preparando la fase final del Mundial que se juega este verano en Francia cómo está el partido Amanda gala buenas tardes

Voz 1490 20:19 qué tal Gallego pues las ha salido con un cuatro cuatro dos mismo planteamiento canté brasílica unas la rotación Marta Corredera que entra en el lugar de la capitana Marta Torrejón por ese carril derecho Un partido igualado al descanso con ventaja para las británicas Inglaterra uno España

Voz 0919 20:37 vamos al baloncesto a ver cómo está la final de la Eurocup recordemos el partido de ida en La Fonteta está jugando Palencia ante el Alba de Berlín como está alemán

Voz 2 20:47 pues les va francamente bien en este inicio del segundo cuarto porque otra otro tener optó más Valencia Basket se dispara en el marcador a falta de nueve XXXIX para llegar al tiempo de descanso gana de Díez en este primer partido de la final Valencia Basket XXIII Alba de Berlín TC

Voz 0919 21:04 perdemos el segundo partido ante el equipo que dirige Aíto García Reneses el Alba es el viernes no

Voz 2 21:09 cierres a partir de las ocho de la tarde en caso un tercero el lunes de nuevo aquí en la Fonteta a las ocho y me

Voz 1371 21:14 ya

Voz 0919 21:14 bueno pues pendientes de ese partido vamos a hablar de la NBA no de la NBA no de la final de la Liga no universitaria norteamericana que ayer paralizó los Estados Unidos Javi Blanco buenas tardes

Voz 1371 21:25 qué tal Gallego muy bueno y quién ganó pues es llevaron a esa final los Virginia Cavaliers aunque sufrieron mucho para hacerse con el título ganaron tras una prórroga que forzó Virginia gracias a un triple de André Hunter en los últimos segundos y el propio Hunter fue el protagonista no sólo puede ser triple sino también en la prórroga por supuesto porque fue el máximo anotador del partido con veintisiete puntos aunque Melendi pide la Final Four los entrega sólo pide la final sino central en y pide toda la final four fue caiga y su compañero un escolta que el año pasado sufrió problemas de ansiedad y amenazas de muerte cuando cayeron eliminados en los playoff ayer datos sobre la entidad Voley desconocida para muchos pero hay que decir que es un negocio impresionante hoy traigo otro dato y es que mueve más dinero que la NBA o la liga de béisbol la universidad ingresa por publicidad mil trescientos veinte millones de dólares mientras que la NBA sólo ingresa bueno sólo novecientos setenta casi cuatrocientos menos lo curioso Gallego es que además los jugadores ni siquiera cobran porque lo único que hacen es recibir las becas universitarias poder estudiar evidentemente les abre la puerta para ser bueno poder estudiar entre comillas y poderes el entrecomilla pero bueno estar en la universidad y luego acceder son los los ídolos de la universidad en los que sigue cobran son los entrenadores el que más cobran de universitaria nueve coma ocho millones de dólares el sueldo pues iría de entrenador de de la NBA de la NBA hay que decir que entre hoy y mañana se juegan todos los partidos que quedan ya mañana termina la temporada regular y ahora mismo lo más interesante es saber quién va a ocupar la octava plaza del Este la única plaza ahí queda para saber de playoff será disputan entre Detroit y Miami después Jacques conocer los emparejamientos definitivo porque los play off

Voz 0919 22:55 mientan este fin de semana ya el sábado comienzan a mayores

Voz 1371 22:57 en la temporada regular el sábado ya ya quiero contar

Voz 0919 23:00 hemos gracias Javi ciclismo Well el País Vasco la verdad es que el plantel de participantes es tremendo y ha ganado uno de los grandes del Pelat del pelotón el francesa llegó Marquínez como ha sido buenas tardes

Voz 22 23:14 muy buenas bueno pues ilustre como ellos no un hombre importante uno de los ciclistas de moda al así decorador placet se ha impuesto en la meta de borradores en tierras navarras con Un final realmente espectacular las Salman continúa diciendo el jersey de líder ahora eso sí con tan sólo cinco segunditos Sáenz de ventaja sobre el propio la actriz que se mete segundo en esa etapa Jesús al principio este rato remitido varios tramos de tierra en el final ir nuestro compañero Javier Lekuona me ha preguntado a otro ilustre a Mikel Landa qué le ha parecido escucha la respuesta

Voz 0919 23:46 tienen Serrato tiene especial está era una

Voz 22 23:50 una miedo Franco más claro no se puede decir Mañana se disputa la tercera etapa de Julián saldrá de tierras navarras de estas recurrir para estar el santuario de Estíbaliz muy cerquita de Vitoria un puerto de primera categoría el forzado Facua uno de los próximos pero eso sí a casi sesenta kilómetros todavía

Voz 0919 24:09 pero esto qué pasa Iñigo que nos queremos parecerá las clásicas belgas al Tour de Flandes si demás

Voz 22 24:15 pues mira hay que innovar no se excesivamente pavés otra someten tramos de tierras se acorta las etapas sus firmas el espectáculo hombre una de las cosas buenas hay que copiar no y el este rato a pesar de que algunos no les guste la verdad es que da pues de cierto espectáculo a la carrera

Voz 0919 24:30 claro que si mañana contamos más gracia el Marquínez fútbol sala se han sorteado en las semifinales de la Copa del Rey cómo han quedado cuando es donde Toni López buenas tardes

Voz 0841 24:41 para Gallego muy buena sabrá partido grande las semis de Copa del Rey se enfrentar Movistar Inter y Barça Lassa el Barça el Rey de Copas de va a cinco de las ocho ediciones jugará a ser internado tiene una se verán las caras una semana después de disputar la Final Four de la Champions en Kazajistán donde nos enfrentar en semifinales y esperemos que sí lo hagan en en la final el otro al cuadro el de los aspirantes aspirar eh aspirar deberán Navarra interior ninguno tiene ninguna Copa del Rey serán las semifinales el cuatro de mayo la final el domingo cinco todo va a ser en el Quijote Arena de Ciudad Real es la primera vez que la Copa del Rey se decide por mató Faina Ford idea de la Federación Española para darle más atractiva una copa denostar a otros años por por los clubes por cierto está jugando la selección española amistoso en San Pedro de Pinatar Nova en Cartagena como estaba estipulado por el no del ayuntamiento cartagenero el resultado al descanso España dos Guatemala cero

Voz 0919 25:30 esta semana cerramos hora25 deportes lo nuevo de los australianos TM Impala Paco Hernández algún titular más de este martes de Champions que comienza la Champions dentro de nada dentro

Voz 23 25:54 cuatro minutos otra mala noticia para el Atlético de Madrid en el apartado elecciones Savic sufre una contractura en el muslo el montenegrino queda pendiente de evolución de la selección argentina el seleccionador de fútbol Lionel Scaloni ya se recupera en su casa de Mallorca tras ser dado de alta después de sufrir un accidente de tráfico sin gravedad esta mañana en la isla de tenis Carla Suárez ha caído eliminada en la primera ronda del torneo de Lugano ante la eslovena por dos eh

Voz 0919 26:19 a un último pasó por la Fonteta ida de la final de la Eurocup de baloncesto entre Valencia y Alba Berlín como lo dejamos alemán

Voz 2 26:28 dos triples anotados de por parte del conjunto de Aíto García Reneses reducen la distancia para Valencia Basket que sigue mandando en el marcador cinco veinticinco para llegar al tiempo de descanso Valencia Basket veintiocho Alba de Berlín veintitrés

Voz 0919 26:39 en El Larguero os contaremos cómo ha terminado este primer partido de la final y también hablaremos por supuesto de cómo han terminado los dos primeros partidos de cuartos de la Champions que comienzan en apenas tres minutos en Anfi el Liverpool Oporto en el nuevo estadio del Tottenham en Londres Tottenham Manchester City y estaremos en Manchester donde mañana juega el Barça ahora sigue hora25 un saludo de Gallego gracias por eso echarnos adiós

Voz 0588 27:09 Miguel Cid que me quede como captada