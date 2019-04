Escucha las noticias de las 03:00 (10/04/2019)

a los datos del CIS de este martes sobre la intención de voto con cautela ironía e incredulidad según el color político los dieciséis mil encuestados dan una victoria clara al PSOE que tendría que pactar para volver a la Moncloa y las tres derechas no sumarían para gobernar ni cogiendo los datos más altos de las horquillas aunque ojo a esto hay más de un cuarenta por ciento de indecisos Adriana Lastra PSOE Pablo Casado PP Toni Roldán Ciudadanos y Pablo Echenique podemos hubo un treinta y ocho por ciento de indecisos

Voz 3

00:32

dos el panorama es muy abierto no hay encuesta fiable con ese porcentaje de indecisos sobre personas que no saben todavía lo que van a votar que no quieren contestar