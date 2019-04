Escucha las noticias de las 06:00 (10/04/2019)

valoración de Santiago Abascal ya no habrá más encuestas del CIS sobre las elecciones generales si tenemos que conocer esta semana también la estimación de voto para la Comunidad Valenciana que celebra asimismo elecciones autonómicas el veintiocho de abril hoy es todavía día a diez es miércoles y atención a esta advertencia que lanza el Fondo Monetario Internacional sobre la que sigue siendo la principal preocupación de los españoles según el CIS de ayer también el paro dice el fondo que podría estar tocando suelo en España en no bajar más estancarse en el catorce por ciento mientras la media de la Eurozona está en el siete Aimar Bretos buenos días

Voz 1161

05:31

has Pepa primer asalto de los cuartos de final ante el United una ronda de la que no han pasado en las tres últimas ediciones cayendo ante Atlético Madrid Juventus y Roma he recuperado para Valverde desde la nueve en Old Trafford Manchester United Barça arbitral italiano Rocky a la misma hora en Amsterdam Ajax Juventus también con Cristiano Ronaldo ayer primeras dos partidos de ida tótem han uno Manchester City cero un penalti fallado por Agüero y Liverpool dos Oporto cero en el partido ciento setenta y seis de Champions de Iker Casillas