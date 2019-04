Las noticias de Cantabria, 10:03 (10/04/2019)

todas las plataformas de afectados por la Hipoteca Stop Desahucios de Cantabria se unen para denunciar la estrategia que está desarrollando Liberbank con las más de cuatrocientas viviendas que tiene ahora mismo en la Comunidad un treinta por ciento de esas viviendas según las plataformas están ocupadas por familias que en su momento se vieron obligadas a entregar su vivienda en dación en pago al la entidad a cambio de firmar con ella un contrato de alquiler social las plataformas aseguran que Liberbank tiene acuerdos con fondos buitre que implican la no renovación de esos contratos de alquiler social por lo que más de cien familias de Cantabria podrían ser desalojadas de esas viviendas en los próximos meses las plataformas de afectados y de Stop Desahucios anuncian jornadas informativas para la próxima semana y no descartan emprender movilizaciones Óscar Manteca exportavoz

casi el cien por cien es personas que en ese momento me entregado a la vivienda en dación en pago y subsidiariamente les han dado un alquiler en esa misma vivienda lo que sucede es que ahora mismo no no están renovando es decir el Gobierno de Cantabria Se está volviendo loco porque no tiene nadie con quien hablar sobre todo los cambios que ha nevado en la oficina de emergencia habitacional y eso no los está renovando nosotros ya están los están llegando ya fechas concretas de desahucio iban a seguir aumentando de hecho el propio Gobierno de Cantabria nos ha pedido ayuda a nosotros para intentar encontrar una solución a un problema que va a ser muy gordo al IV