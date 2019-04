Voz 1995

00:15

bueno pues entonces esas voces que hablan muy fuerte que gritan están ellos picassos que esta mañana vamos a hablar con con ese ejército de base con los llamados militantes de base los que no salen en las fotos no van en las listas ni esperan más recompensa la dio ayudar y colaborar en una idea en la que creen hablamos de convicciones y de una certeza la política sirve seguro pese a todo ir sino para cambiar las cosas y Bic sirve para vivir en una sociedad mejor tenemos a tres militantes y les hemos pedido que nos digan a qué formaciones pertenecen hasta el final porque nos interesa presentes en ellos no sus partidas sí que María Ángeles Soler que está en Sevilla María Ángeles muy buenos días canta diciendo de saludarte millones Instagram vamos a saludar también a Vicente Cervera que está eh que vive en San Antonio de Benagéber en Valencia verdad Vicente sí así a bonos de Ashton y muy buenos días y a Sara Álvarez que es de Cádiz Sara muy buenos días será esto vimos el otro día nosotros en Cádiz novelista vernos que fallo fallo buena bueno no por favor no me digáis el partido simplemente yo voy a hacer una pregunta decidme cual de vosotros me digáis partidos de sigla asignada cual depósitos cree que va a ganar las elecciones