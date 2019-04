Escucha las noticias de las 11:00 (10/04/2019)

Voz 0738

00:26

exactamente exigencia francesa que el Reino Unido se comprometa a no bloquear los acuerdos que puedan conseguirse a veintisiete mientras dure su tiempo de prórroga Ésta es la demanda por escrito que esperan Theresa May pueda asumir si realmente hay que dar una prórroga larga sino fuentes diplomáticas francesas consideran que es muy probable aún que estén no sea la última Reunión sobre el Brexit y que antes de las próximas europeas sea necesario volver aquí si May insisten que quiere un poco más de tiempo para negociar con coordina