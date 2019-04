Las noticias de Cantabria, 11:03 (10/04/2019)

Voz 1593

00:04

cita griega los servicios de Urgencia de Atención Primaria se plantean desconvocar la huelga después de que ayer en mesa sectorial la Consejería de Sanidad acordará atender algunas de las reivindicaciones en torno a la reorganización de la atención primaria el personal del swap según el acuerdo sólo atenderá urgencias de tres a cinco de la tarde y no pacientes que no han sido atendidos por la mañana en consulta lo ha dicho su portavoz Roberto Guerra hasta Zhu mantiene además que la Consejería se ha comprometido a mejorar sus condiciones económicas la primera convocatoria de huelga Se había fijado para Semana Santa si el acuerdo prospera dice el swap es suspender a esa huelga las primeras pedidas para mejorar la asistencia en Atención Primaria recordemos entrarán en vigor próximamente contempla que los médicos vean a un mínimo de veintiocho pacientes al día irse lo venimos contando todas las plataformas de afectados por la Hipoteca Stop Desahucios de Cantabria según en para denunciar la estrategia que está desarrollando Liberbank con las más de cuatrocientas viviendas que tiene ahora mismo en Cantabria un treinta por ciento de esas viviendas según la plataforma están ocupadas por familias que en su momento se vieron obligadas a entregar su vivienda en dación en pago el la entidad a cambio de firmar con ella un contrato de alquiler social las plataformas aseguran que Liberbank tiene acuerdos con fondos buitre qué implican la no renovación de esos contratos de alquiler social por lo que más de cien familias de Cantabria podrían ser desalojadas lo dice Óscar Mateja manteca es el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca