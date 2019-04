Escucha las noticias de las 12:00 (10/04/2019)

Voz 1018

00:11

la tónica tal buenos días novedad de campaña al Partido Popular de Madrid propondrá que se reconozca a todos los efectos al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar Éste es el anuncio que ha realizado su candidata a la sí eso Dominicas Ariel Diaz Ayuso en un encuentro informativo aunque a renglón seguido ha admitido que no tiene respuesta para saber qué pasaría si al final ese concebido no llega a nacer lo escuchado in situ Virginia Sarmiento