Escucha las noticias de las 14:00 (10/04/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 3 00:13 no se justicia Antonio Marcos

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes al líder del PP Pablo Casado se enreda en sus propias palabras al amagar con un posible recorte del Salario Mínimo Interprofesional fijado por el actual Gobierno en novecientos euros una medida que el PP ha criticado con dureza al asegurar que será una fuente de destrucción de empleo casado sugirió a primera hora que si llega a Moncloa cumplirá lo negociado con empresarios y sindicatos para llegar hasta los ochocientos cincuenta euros en dos mil veinte frente al acelerón del Gobierno socialista IN eso se queda después de decir que no propone ningún recorte

Voz 4 00:52 te quién ha dicho que sepa bajar el SMI estamos en hace tiene sus de la semana ya ya que nos falta yo no he dicho eso revisan las declaraciones yo lo que he dicho es que nosotros nada más llegar al Gobierno nos sentaremos con la patronal y los sindicatos lo que debería haber hecho Santi y que la izquierda no me va a dar lecciones de política social ni de subir el SMI porque lo hemos subido el año pasado un cuatro por ciento de la anterior un ocho por ciento por porque de acuerdo con los sindicatos y la patronal ya habíamos aprobado una subida ochocientos cincuenta euros para el año dos mil veinte

Voz 1018 01:20 la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid Isabel Diaz Ayuso ha pisado otro charco al proponer que se reconozca al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar a todos los efectos

Voz 5 01:31 para las familias queremos hacer un par de anuncios por ejemplo que el concebido no nacido sea considerado como un miembro más de la unidad familiar de manera que se tengan en cuenta para expedir el título de familia numerosa o solicitar plaza escolar

Voz 1018 01:46 también el presidente decís José Félix Tezanos se situó en el foco de la polémica después de decir aquí en La Ser en Hoy por hoy que más allá de las conclusiones oficiales de la encuesta del organismo que dirige cree que el PP no perderá tantos escaños Xbox puede obtener un mayor respaldo los datos son los datos y los datos están obtenidos científicamente yo veo los datos como cualquiera que puede ver los datos y amigos es que me llama la atención yo no acabo de ver claro que el PP haya caído tanto yo también tengo la impresión de que vos puede sacar más de lo que dice prácticamente en campaña al Círculo de Empresarios la élite del empresariado en nuestro país apuesta por un gobierno estable sin extremismos ID paso pide una única indemnización por despido de dieciocho días ni uno más Alicia Coronil es su directora de Colombia

Voz 6 02:30 equiparación de donde el coste del despido para acabar con la dualidad que tenemos en España que todos sabemos que es uno de los grandes problemas también sociales y que están impactando en la productividad en la carreras laborales de del talento español con lo cual equiparar en media con la OCDE la media de la OCDE es dieciocho días por año trabajado

Voz 7 02:58 Cata centra Mattin alegría

Voz 1018 03:03 de Benjamín Netanyahu Likud que previsiblemente revalidará por quinta vez su permanencia al frente del Gobierno israelí después de ganar por la mínima por apenas unas décimas a su rival un exmilitar centrista necesidad alianzas con otros grupos conservadores y religiosos ya ante el Parlamento Europeo antes de dejar a la cumbre de Bruselas e ante el Parlamento británico Perón Theresa May

Voz 3 03:23 no una Sarandon mercado admite

Voz 8 03:26 duras sobre un segundo referéndum no ha cambiado el Parlamento ha rechazado esa posibilidad dos veces cuando llegamos a un acuerdo por supuesto estamos obligados a que la ley pase por esta Cámara pero luego la Cámara la rechaza no se puede llevar a cabo pero mi posición no ha cambiado además

Voz 0202 03:44 más de mil profesores han pedido ayuda este último año ante amenazas a situaciones de violencia en las aulas en el teléfono que habilitado para ello el sindicato CSIC dos al día la mitad de los educadores llegaron a necesitar atención

Voz 0325 03:57 con lógica jurídica o laboral agentes de la Policía y de la Guardia Civil aseguran ante el tribunal que juzga a los líderes del proceso independentista que fueron vigilados por mossos vestidos de paisano y que algunos participantes en el referéndum ilegal simularon agria

Voz 0202 04:08 el asesino confeso de Diana Kers sienta en el banquillo por el intento de secuestro de una joven en Boiro en verano de dos mil diecisiete el caso que llegó a aclarar la desaparición de Diana el chicle dice que forcejeó con ella porque quería robarle el móvil y niega que intentara meterán el maletero

Voz 0325 04:23 su coche en una hora científicos norteamericanos mostrarán al mundo por primera vez como es un agujero negro una hazaña considerada imposible hasta ahora al parecer veremos una sombra luminosa que nos dará información de cómo se dobla el espacio tiempo que el mítico horizontes