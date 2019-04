Las noticias de Canarias, 15:02 (10/04/2019)

Voz 0040

00:33

yo quiero ser el presidente que premie a los que cumplen que premie a los leales con la Constitución que premie a los que sólo piden igualdad no privilegio que escuche a los más olvidados y que tenga en cuenta los problemas que tienen así que para mí es un orgullo estar aquí en Canarias porque se en esta en esta tierra la gente básicamente pide igualdad pide que se respete ese respete la diversidad pero que se cuente con ellos así que siempre hay que a estas islas nadie me han pedido privilegio nadie me ha pedido ser mejor que nadie