Las noticias de Aragón, 16:02 (10/04/2019)

obviamente hasta que no tengamos un nuevo gobierno con una previsión presupuestaria no podemos abordar qué cantidades en qué tiempos será en ese momento

Voz 2

01:17

en que haya personas que se sientan frustradas no como que depositaban mucha confianza en lo que algunos llaman a la unidad de la izquierda o no todo el mundo dice lo mismo eh que hay personas que dicen gracias Nacho gracias podemos por fin voy a poder votar Podemos han cometido un grave error político pero bueno no es que nada más que desearle lo mejor