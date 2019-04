Las noticias de Castilla y León, 16:02 (10/04/2019)

a las tres y media ha comenzado de las tres y media de la tarde la reunión entre comunidades y Ministerio de Sanidad en Madrid para abordar una nueva regulación de la atención primaria ante la falta de médicos su problema especialmente grave aquí en Castilla y León reunión pedida desde hace mucho tiempo la verdad con el consejero de Sanidad Juan Antonio María Sáiz Aguado que lamenta que se convoque justo antes de arrancar la campaña electoral y que no sea aporte presupuesto económico para poner soluciones

los trabajadores y los ciudadanos lean los programas electorales pedimos el voto para aquellos partidos que en sus programas electorales lleguen lo que nosotros proponemos y desde luego lo que no vamos a pedir el voto nunca son para partidos de extrema derecha

Voz 5

01:35

además electorales donde quieran eliminar y no reconocer el problema de la igualdad de la violencia de género la memoria histórica y no reconocer lo que en este país ha pasado todos esos programas electorales evidentemente cuenta con el rechazo de los sindicatos no