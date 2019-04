Las noticias de Aragón, 17:03 (10/04/2019)

médicos obviamente hasta que no tengamos un nuevo gobierno con una previsión presupuestaria no podemos abordar qué cantidades en qué tiempos

entendemos que hay un momento político que es convulso y que desde luego nuestro sindicato Nova politizar más la sanidad que lamentablemente bastante politizada la tenemos ya los sanitarios y los ciudadanos pero que no nos engañemos aquí no ponen nada de absorción

Voz 3

01:05

el que nosotros queremos tumbar acuerdo no habría sido positivo para Podemos hizo la gente de Podemos lo entiende y lo entiende Pablo Iglesias Pablo Iglesias en el momento en el que la semana pasada me sugiere la posibilidad que ya hablar con Pedro Sanz esté por primera y única vez en todos estos meses que es importante también decir la verdad Pablos al momento me dice Nacho eh no hay posibilidad de acuerdo