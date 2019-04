Escucha las noticias de las 17:00 (10/04/2019)

Theresa May ya está en Bruselas la primera ministra británica ha llegado al edificio que esta tarde recordemos acoge una nueva cumbre de jefes de Estado dedicada al Brexit Pedro Blanco buenas tardes buenas tardes y cumbre de la que tiene que salir una decisión sobre la nueva

casado insiste en que el presidente del Gobierno hará lo que le diga Torra y no entiende el síndrome de Estocolmo que algunos partidos tienen con los nacionalistas dice en su empeño de darle siempre alguna contrapartida

buenas tardes Pedro el Tribunal de Estrasburgo recomienda que se reconozca esa relación entre el bebé y la madre no biológica para proteger los derechos de los menores dice que este objetivo tiene que ser una prioridad la opinión de los jueces europeos responde a una consulta a raíz de un caso en Francia donde la legislación obliga a la madre de intención a iniciar un proceso de adopción lo mismo ocurre en España la ley dice que el padre puede inscribir al bebé nacido de vientres de alquiler porque tiene material genético suyo y que tiene que ser la madre no biológica la que debe adoptarlo la decisión no es vinculante pero puede servir de recomendación para otros países