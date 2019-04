Las noticias de Catalunya, 17:03 (10/04/2019)

Voz 1

00:58

bueno es que habíamos identificado está por ejemplo llamó a la alcaldesa de Badalona puso incluso el manos libres que yo estaba al lado y yo escuchaba la la conversación a pesar de eso me iban dictando lo que decía la la alcaldesa Parker llamado a la alcaldesa que les decía bueno primero dijo eh a tus guardia están robando los carteles primero dijo que se ponga el guardia yo dije que no que yo no me tenía que poner al teléfono