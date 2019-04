Las noticias de Canarias, 17:03 (10/04/2019)

Voz 1315

el menor fue acusado cuando tenía quince años ahora tiene dieciséis por haber participado supuestamente en la violación junto a otros cuatro hombres mayores de edad la sentencia puntualiza que no existe prueba suficiente que acredite que el menor practicó actos sexuales por la fuerza o utilizando violencia contra la denunciante aplica en este caso el principio in dubio pro reo es decir en caso de duda dictaminar a favor del acusado además la magistrada destaca que varios testigos amigo de la denunciante declararon en el juicio que la joven regresó de su encuentro con los cinco acusados jactan doce de haber practicado sexo con ellos el fallo que puede ser recurrido también alude a las contradicciones en las que incurrió la denuncia ante durante el juicio el proceso contra los adultos no ha sido aún en juego