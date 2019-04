Las noticias de Cantabria, 18:03 (10/04/2019)

los servicios de Urgencias de Atención Primaria desconvocan la huelga convocada para Semana Santa tras el acuerdo que han alcanzado este mediodía con la Consejería de Sanidad ambas partes han llegado a ese acuerdo sobre los horarios que iban a entrar en vigor el uno de mayo para el personal médico y de enfermería de este servicio y que ha sido el principal motivo de discordia hasta ahora así la jornada de estos trabajadores va a comenzar finalmente a las cuatro y no a las tres del mediodía como pretendía la Consejería el horario de tres a cuatro Se va a cubrir con voluntarios estará de además remunerado su portavoces Roberto garras taza

sobre todo en base a que se tuvieron en consideración algunas de las peticiones que que hicimos en su momento a la hora de aceptar la imposición de del horario y nosotros seguimos manifestando que no estamos de acuerdo con este nuevo sistema de organización de la atención primaria pero sí que de alguna forma poníamos unas condiciones mínimas que no se hayan establecido está hasta ayer por la tarde que parece ser que que la Consejería empezó a a aceptar un poco esa esa petición

de esta manera la Consejería cede y acepta modificar parte del acuerdo alcanzado con el sindicato médico para limitar a un máximo de veintiocho el número de pacientes diarios pero no será a costa de los profesionales del Suat del Servicio de Emergencias la Consejería de especifica que sólo atenderán a pacientes no programados y codificados como no de Morales