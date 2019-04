Escucha las noticias de las 19:00 (10/04/2019)

el vídeo que pueden ver completo en no esta en nuestra web la residencia dice que ha tenido conocimiento de la denuncia hasta mañana y que de los tres acusados dos ya no trabajan allí y el tercero ha sido despedido

tardes buenas tardes los consejeros de las comunidades gobernadas por el Partido Popular se han marchado de la Reunión han venido dicen aquí por lealtad institucional pero han visto prisas electorales y no quieren participar de esta foto algo que niega la ministra de Sanidad María Luisa Carcedo que no entiende lo de las prisas electorales el aumentan la ausencia de las comunidades gobernadas por el Partido Popular

Voz 5

02:01

pese a que no lo refrenda seis comunidades del PP el plan ha salido adelante por mayoría es un marco de referencia para la atención primaria que entre otras cosas plantea un cupo de pacientes por médico y pediatra para no masificadas y las consultas y que la cita médica que no sea de urgencia se tramite como mucho con un plazo de cuarenta y ocho horas