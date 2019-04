Escucha las noticias de las 21:00 (10/04/2019)

sí bueno pues el máximo respeto para quienes el mejor jugador del mundo por cierto que Solskjaer lo que dice de basket cree que se va a quedar a mi da Dani lo que más me ha llamado atenciones que pensé que el piloto vestuarios estaba inclinado porque han aparecido que desde el Mancheter United otra cosa no en una cabeza Busacca

Voz 0260

00:24

ha sido un plano dejó de pez si la sensación que he qué tipo de arbitraje va hacer aquí hoy con el de los italianos a nivel de los españoles no tenga metraje además Italia después de haber tenido arbitra Rostov durante diez años ahora se encuentra que no encuentra un árbitro muy tornó este árbitro lo que va a hacer es no amonestar casi muy poco va a hablar bastante y yo creo que que va a aguantar mucho las tarjetas y Carlos catálogo hacer del Cerro Grande en el que freno pues yo creo que bien no se está jugando la Eurocopa Hay yo creo que lleva dos años al máximo nivel yo creo que que esperemos que bien pues va a comenzar Flagey con retraso el partido