Escucha las noticias de las 02:00 (11/04/2019)

hola muy buenas noches acaba de terminar la cumbre ahora sí podemos confirmar que el Reino Unido acaba de obtener una prórroga hasta el treinta y uno de octubre es menos de lo que proponía el presidente tus presidente del Consejo Europeo y más de lo que pedía Theresa May que ha estado discutiendo la propuesta aunque hace escasos minutos ha acabado aceptando la una prorroga al treinta y uno de octubre garantiza que el Brexit de momento no será sin acuerdo y que habrá una revisión el próximo mes de junio en octubre es porque en octubre termina su mandato a la Comisión lo que en la práctica evitaría que el Reino Unido tuviera un nuevo

Voz 2

02:13

de la política aquí en España estamos ya a menos de veinticuatro horas de que comience la campaña electoral mañana a estas horas ya se habrá producido la pegada de carteles que marca la casilla de salida hasta las generales del próximo veintiocho de abril y un apunte más de los deportes el Barça ha ganado esta noche la ida de los cuartos de final de la Champions al Manchester United en un partido en Old Trafford que ha terminado cero aún no es la primera vez en la historia de los azulgrana que consiguen la victoria en este estadio de momento es todo más información en una hora y en Cadena Ser punto com