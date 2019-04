Escucha las noticias de las 03:00 (11/04/2019)

no hay que sacar en todo caso de lo que está ocurriendo en el Reino Unido es que cuando se plantea procesos de decisión que se dejan en manos de la ciudadanía basados cómo estamos viendo se sitúa a la sociedad en este caso británica lamentablemente ante un CAI

osea que de momento y a pesar de que por referéndum decidieron marcharse de la Unión los británicos seguirán siendo miembros volverán elegir eurodiputados el veintitrés de mayo si ante sus partidos políticos no aprueban el Tratado de salida gracias

Voz 4

02:03

pero quién ha dicho que el SMI estamos en hace News de la semana ya ya que no es falsa ya las mujeres embarazadas los inmigrantes a esto es equilibrio de la izquierda yo no he dicho eso revisan las declaraciones y más tarde la intentaba arreglar así