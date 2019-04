Escucha las noticias de las 04:00 (11/04/2019)

son las cuatro las tres en Canarias Theresa May ha conseguido esta noche que la Unión Europea de al Reino Unido una prórroga hasta el treinta y uno de octubre como máximo para conseguir un Brexit acordado lo han decidido los otros veintisiete socios esta noche en Bruselas donde se ha celebrado la cumbre europea de urgencia para el Brexit siguiéndola hasta la corresponsal comunitaria de la SER Griselda Pastor buenas noches buenas noches una prórroga condicionada claro aquel

venga unido convoque elecciones europeas visto con ojos de Macron presidente de Francia convoque a millones de personas para elegir eurodiputados sólo para seis meses una contradicción citamos literalmente lo que he dicho Macron a la salida aunque May insiste en que su objetivo es conseguir aprobar el acuerdo en los Comunes poder irse antes la escuchamos

voy Enrich no ex ministro ilícitas

miren lo que hemos aprobado esta noche quiere decir que nos podemos marchar antes del treinta de junio lo que hay que hacer para eso es aprobar el acuerdo así lo ha dicho un objetivo que visto desde aquí no parece probable aunque por el momento es verdad que el acuerdo sí que mantiene la posibilidad de que puedan marcharse una vez aprobado el Tratado

a Kuwait Irak Llueve me gustaría felicitar a Bibi Netanyahu parece que ha ganado las elecciones es algo pronto pero he oído que han ganado y de buena forma el hecho de que haya ganado es una buena noticia para la paz todo el mundo dice que no se puede tener paz en Oriente Medio entre palestinos e israelíes pero creo firmemente que hay una oportunidad que hay una mejor oportunidad ahora que vivía ganado pues tiene