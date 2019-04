Escucha las noticias de las 06:00 (11/04/2019)

Voz 1727

00:24

tal U2 queda el está muy buenos días Europa ya tiene planes para la próxima noche de Halloween ese día el treinta y uno de octubre próximo es la nueva fecha del Brexit la han pactado esta madrugada a las dos partes en una larguísima sesión del Consejo Europeo una segunda prórroga por tanto está de seis meses y que además es flexible si el Parlamento británico consigue lo que no ha conseguido hasta ahora que es aprobar antes de esa fecha el Acuerdo de Salida se podría incluso adelantar la ruptura por favor no desperdició dice el tiempo le pide a los británicos el presidente del Consejo Donald Tusk de momento tienen que participar en las elecciones europeas del mes de mayo aunque la primera ministra Theresa May