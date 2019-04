Escucha las noticias de las 07:00 (11/04/2019)

exactamente y de forma obligatoria a no ser claro que antes haya un acuerdo entre partidos en los Comunes para aprobar el Tratado de salida una contradicción eso de ir a elecciones para seis meses inicialmente cuando lo que han votado es que quieren dejar de ser miembros de la Unión Europea pero contradicción que deberá gestionar Theresa May que se ha marchado asegurando que está convencida que finalmente podrá lograr esos apoyos imprescindibles en su país para poder evitar ir a las europeas

Voz 5

03:04

en todos los módulos que la siente esta con Alzheimer Parkinson tienen demencias folla no es como una persona normal que también la cabeza cada vez que sólo las personas que ya no que no que no sienten que no pueden decir mira eh