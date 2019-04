Escucha las noticias de las 08:00 (11/04/2019)

Voz 1727

son las ocho las siete en Canarias muy buenos días la Unión Europea y Reino Unido han pactado esta madrugada aplazar el Brexit al treinta y uno de octubre la prensa británica lo ha bautizado ya como el Brexit Halloween con la disyuntiva de elegir entre susto otra ató las dos partes han comparecido las tres de la madrugada para decir lo siguiente primero se aplaza la fecha de la ruptura al treinta y uno de octubre segundo los británicos tienen que concurrir por tanto a las elecciones europeas del veintiséis de mayo salvo que Theresa May logre antes el milagro de que le aprueben en el Parlamento el texto pactado para la salida it tercero los eurodiputados que elijan los británicos en esas elecciones europeas tendrán un mandato por sólo cinco meses que caducará el treinta y uno de octubre esa fecha no es casual es que justo después empezará a funcionar la nueva Comisión Europea el gobierno europeo no se quiere que ahí participen ya los británicos nueva prórroga por tanto que le parece bien al presidente del Gobierno español que ha aprovechado su comparecencia esta madrugada también para enviar recado en clave interna España sobre los referéndums y el colapso británico